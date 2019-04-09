Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı

Kavak'ta Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – 31 Mart seçimleri sonrası oluşan Kavak Belediye Meclisi ilk oturumunu yaptı.

Kavak'ta Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı, System.String[]
SAMSUN (İHA) – 31 Mart seçimleri sonrası oluşan Kavak Belediye Meclisi ilk oturumunu yaptı.

Kavak Belediyesi yerel seçimler sonrası oluşan 15 üyesi ile ilk Meclis Toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Meclisin oturumunu, "İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun" sözleri ile açan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak ilçemizin gelişimi için hep birlikte el ele, gönül gönüle hizmet edeceğiz. Bu oturumlarda alacağımız tüm kararlarımız ilçemize, Samsun'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Meclis oturumunda daha sonra yapılan oylamalarla asil ve yedek katip üyelikleri, belediye encümenleri, Meclis Başkan 1. ve 2. Vekilleri ile plan bütçe, imar komisyonları üyeleri seçildi. Oturumda ayrıca Samsun Belediyeler Birliği'ne ve Tarihi Kentler Birliğine verilecek üyeler belirlendi. Daha sonra Mali Hizmetler Müdürü Abdullah Ayaz tarafından okunan Kavak Belediyesi 2018 Denetim Komisyon Raporu okunarak oylandı.

Kavak'ta idari soruşturma

Öte yandan Kavak Belediyesi, kavga eden şirket çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı. Geçen gün Kavak'ta belediye şirket çalışanı ile bir vatandaş arasında yaşanan kavga ile alakalı olarak idari soruşturma açıldı.

İlçede yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, adı kavgaya karışan belediye şirket çalışanı hakkında idari soruşturma başlattıklarını belirtti. Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün belediyemiz şirket çalışanı ile bir vatandaşımız arasında münferit bir olay cereyan etmiş bununla alakalı olarak şirket çalışanı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. İlçemde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumu ifade ediyorum. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:04 Kaynak: İHA
İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun, Kavak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:34:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]