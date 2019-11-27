Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" programı kapsamında Kavak'ta "Şehirlerin Ruhu" konferansı gerçekleştirildi.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin katıldı.

Kitap okumanın önemine dikkati çeken Akdin, kendini yetiştirmenin, bilinçli hale getirmenin ve şehircilik ruhunun yaşatılmasının çok kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını örnek gösteren Akdin, "Eylül 1980'e göre şehirleşen halkımız, bilinçli davranarak kendisini sahaya, meydanlara atarak darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasını, vatanımızın kurtarılmasını sağlamışlardır." dedi.

Kitap seçimi, kitap okumanın kazanımları hakkında da tavsiyelerde bulunan Akdin, bilgisayar oyunlarına günde 4-5 saat ayrılan zamanın 1 saatinin kitap okumaya ayrılması halinde daha bilinçli bireyler olunacağını vurguladı.

Konferansa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz de katıldı.