Kavak'ta şehit yakınları ve emniyet personeline iftar

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehit ailesi ve emniyet personeline iftar verildi.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehit ailesi ve emniyet personeline iftar verildi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftara Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Polis Merkezine ismi verilen şehit polis memuru Nurettin Cinsoy'un oğlu İsmail Cinsoy ve ailesi ile emniyet personeli ve aileleri katıldı.

Güveli, iftar davetine katılımlarından dolayı şehit ailesi ve emniyet personeline teşekkür ederek, şehit polis memuru Nurettin Cinsoy'un bu vatanı emniyet güçlerine emanet bıraktığını belirterek, emanete layıkıyla sahip çıkacaklarını belirtti.

Emniyet personeli, şehit aileleriyle büyük bir aile olduklarını ifade ederek, "Evinizde orucunuzu açabileceğiniz yemeğiniz vardır. Ama davetimize katıldınız. Burada büyük bir aile olarak bir araya geldik. Bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlere günün 24 saatinde telefonlarımız ve kapılarımız sonuna kadar açıktır. Sizlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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