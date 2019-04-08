Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Kavak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

44 dakika önce

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Kavak'ta Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Yörgüç Paşa Camisi'nde öğle namazı öncesi düzenlenen mevlit programına Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Polis memurları, cami girişinde katılanlara gül suyu, çikolata ve meyve suyu ikram etti.

Beş din görevlisinin okuduğu mevlidin ardından tüm şehitler için dua edildi.

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, yaptığı konuşmada, vatan için şehit düşenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, tüm şehit güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:11 Kaynak: AA

Polis, Kavak, Güncel
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