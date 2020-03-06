Kavak'ta Kaymakamlık tarafından, "Şehitlere saygı, birlik ve beraberlik yürüyüşü" gerçekleştirildi.

İlçede cuma namazının ardından Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Aziz şehitler ruhunuz şad olsun" şeklinde slogan atarak 15 Temmuz ve Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Emekli öğretmen Himmet Cibelik'in şiir okuması ve dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ile vatandaşlar katıldı.