Kavak'ta Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavak'ta Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kavak'ta Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kavak'ta çiftçilere yönelik şeker pancarı yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kavak'ta çiftçilere yönelik şeker pancarı yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Şeker Fabrikası iş birliğinde gerçekleştirilen toplantı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tekniker Ramazan Akcan Konferans ve Seminer Salonunda yapıldı.

Çarşamba Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Sezgin Öncü, toplantıda yaptığı konuşmada, fabrikalarının bu yıl içinde çalışmaya başlayacağını, bunun için ham madde temini çabası içinde olduklarını söyledi.

Şeker pancarının bir çapa bitkisi olduğunu vurgulayan Öncü, ekim yapılacak toprağın hazırlanması, ekimi, çapası, bakımı ve sökümü ile teslimatı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öncü, şeker pancarı ekiminde üreticilere tohum ve gübre desteği de verileceğini kaydetti.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş ile çiftçiler katıldı.

Çarşamba, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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