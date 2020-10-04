Kavak'ta sokak hayvanları için "Çözüm Sensin" Projesi - Son Dakika

Kavak'ta sokak hayvanları için "Çözüm Sensin" Projesi kapsamında kurulan bakım ve besleme sahasının açılışı yapıldı.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Gül İstanbullu, her ilçeye sokak hayvanları için bakım sahası açılması gerektiğine dikkati çekti.

İstanbullu, "Kavak ilçesine sokak hayvanlarının bakımını yapabileceğimiz bir saha oluşturmayı istiyorduk. Bu konuda Kavak Belediyesi yetkilileri ile görüştük, Yenicami Mahallesi'nde bulunan su deposu yanındaki araziyi bize tahsis ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Kulübeleri getirdik. Şimdi sokaklardaki sahipsiz yavru köpekleri toplayıp buraya yerleştireceğiz. Altı aylık iken kısırlaştırmanın ardından sahiplenmek isteyen hayvansever vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız." dedi.

"Çözüm Sensin" Projesi kapsamında oluşturulan köpek bakım ve beslenme sahasının 100 köpek kapasiteli olduğunu belirten İstanbullu, ihtiyaca göre sahada genişletme yaparak kapasitenin 200'e çıkartılacağını kaydetti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri Komiser Seyfettin Güveli ve Polis Memuru Zafer Şıktar ile bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve hayvansever vatandaşlar katıldı.