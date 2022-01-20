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Kavak'ta "Sürü yönetimi elemanı" kursu açılacak - Son Dakika

Kavak'ta "Sürü yönetimi elemanı" kursu açılacak

20.01.2022 13:26
Kavak'ta "Sürü yönetimi elemanı" kursu açılacak

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) sürü yönetimi kursu açılacağı bildirildi.

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) sürü yönetimi kursu açılacağı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, ilçede küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sürü yönetimi elemanı kursu açacaklarını söyledi.

İlçe merkezinde belediye ses yayın cihazı, kırsaldaki mahallelerde de muhtarlıklar aracılığıyla duyuru yapıldığını belirten Ersoy, "Kurs 104 saat süreli olacak. Kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, sürünün sevk ve idaresini sağlaması, sürüyü besin varlığına göre beslemesi, dönemlere göre bakım işlerini yapması ve hayvan sağlığının korunması gibi konularda eğitim verilecektir." dedi.

Ersoy, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.

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Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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