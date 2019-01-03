Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Sydv Mütevelli Heyeti Toplandı

Kavak'ta Sydv Mütevelli Heyeti Toplandı

1 saat önce

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti 2019'un ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kavak'ta Sydv Mütevelli Heyeti Toplandı, System.String[]
Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti 2019'un ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya Kaymakam Recep Koşal başkanlık yaptı.Amaçlarının SYDV için gönderilen paraların, sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu söyleyen Koşal, "Devletimiz, şehit aileleri, gazi ve ihtiyaç sahibi olanları önemsiyor. Bizler de mütevelli heyeti olarak burada devletimizin temsilcisiyiz. Devletimizin vakfımıza gönderdiği yardım paralarını hak sahiplerine hakkaniyet içinde ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi. Hiçbir vatandaşın, aç, açık kalmasını istemediklerini vurgulayan Koşal, "Yardımların dağıtımı işlemlerimizde hatıra değil, vicdanımızın sesine göre hareket ediyoruz." diye konuştu.Toplantıda, 39 dosya görüşülerek karara bağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Kavak, Güncel
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