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Kavak'ta SYDV toplantısı

1 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay başkanlığında Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplandı.

Kavak'ta SYDV toplantısı, System.String[]
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay başkanlığında Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplandı. Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda konuşan Şenay, SYDV Mütevelli Heyeti olarak amaçlarının ilçeye gönderilen paraların sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğuna dikkat çekti.
Şenay, "Bizler SYDV Mütevelli Heyeti olarak devletimizin temsilcisiyiz. Vakfımıza gönderilen paraların hak sahiplerine ulaştırılmasında hatıra değil, vicdanımızın sesine göre hareket etmemiz gerekir. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimizi sağlıklı bir şekilde belirlememiz gerekir. Yardımı gerçekten hak edene ihtiyaçlı, muhtaç vatandaşlara vermeliyiz." dedi.
Vatandaşların çeşitli yardım talepleri ile ilgili 59 dosyanın görüşüleceği toplantı basına kapalı devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53 Kaynak: AA
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