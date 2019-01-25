Kavak'ta Sydv Yardımları
1 saat önce
Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 255 bin 732 lira yardım yapıldığı bildirildi.
Kavak
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 255 bin 732 lira yardım yapıldığı bildirildi.
Kavak Kaymakamı ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin SYDV aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere sahip çıktığını söyledi.
SYDV heyetinde devletin temsilcisi olarak görev yaptıklarını belirten Koşal, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında. Bizler de devletimizin temsilcisi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini yapıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara hiç zaman kaybetmeden nakdi ve ayni yardımda bulunuyoruz." dedi.
Koşal, geçen yıl 3 bin 518 kişinin bulunduğu 874 aileye 1 milyon 255 bin 732 lira nakdi ve ayni yardımda bulunduklarına işaret ederek, "Yine yıl içerisinde 432 ihtiyaç sahibi aileye 650 ton kömürün dağıtımını da daha havalar soğumadan tamamladık. Bu ailelerimizin kış mevsimini sıcak ortamda geçirmesini sağladık." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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