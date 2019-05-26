Kavak'ta terzilerde bayram yoğunluğu
2 saat önce
Kavak ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi terzilerde bayram mesaisi başladı.
Kavak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:53 Kaynak: AA
ilçesinde Ramazan Bayramı
öncesi terzilerde bayram mesaisi başladı. Mehmet Paşa
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Caddesi'nde 75 yaşındaki terzi Sami Bekdemir, aldıkları siparişleri bayram öncesi yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Bekdemir, "Bayram öncesi yoğunluğumuz arttı. Hazır giyim sektörünün gelişmesi terzilik mesleğini zora soktu. Şimdilerde eski işleri bulamıyoruz. Sadece tamirat işlerine bakıyoruz. Fakat yine de takım elbise diktirenler var. Siparişler aldık, aldığımız bu siparişleri bayrama yetiştirmek için yoğun bir çalışma ortamına girdik. Bu kapsamda hafta sonu tatili dahil, günün geç vakitlerine kadar çalışıyoruz." dedi.
Bekdemir, eski bayramları arasalar da Ramazan Bayramı öncesi yaşadıkları yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.
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