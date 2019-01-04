Kavak'ta "Tevfik İleri" Konulu Konferans

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürlüğünce "Tevfik İleri" konulu konferans düzenlendi.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürlüğünce "Tevfik İleri" konulu konferans düzenlendi.



Rıdvan Çelikel Fen Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta okul müdürü Fahri Okur'un açılış konuşmasının ardından konuşmacı olarak yazar Sadık Yalsızuçanlar katıldı.



Tevfik İleri'nin hayatı, başarıları, eğitime verdiği önem ve katkıyı anlatan Yalsızuçanlar, "Tevfik İleri demokrasi ve eğitim tarihimizin önde gelen bakanlarındandı. Bir memleket sevdalısıydı. İmam hatiplerin kurulmasının yanı sıra bazı üniversitelerin kurucusuydu. Eğitime çok önem verirdi." dedi.



Konferansın ardından Kaymakam Recep Koşal, Yalsızuçanlar'a çeşitli hediyeler verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı

Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı

Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı