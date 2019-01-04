Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "Tevfik İleri" Konulu Konferans

Kavak'ta "Tevfik İleri" Konulu Konferans

34 dakika önce

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürlüğünce "Tevfik İleri" konulu konferans düzenlendi.

Kavak'ta
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürlüğünce "Tevfik İleri" konulu konferans düzenlendi.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta okul müdürü Fahri Okur'un açılış konuşmasının ardından konuşmacı olarak yazar Sadık Yalsızuçanlar katıldı.

Tevfik İleri'nin hayatı, başarıları, eğitime verdiği önem ve katkıyı anlatan Yalsızuçanlar, "Tevfik İleri demokrasi ve eğitim tarihimizin önde gelen bakanlarındandı. Bir memleket sevdalısıydı. İmam hatiplerin kurulmasının yanı sıra bazı üniversitelerin kurucusuydu. Eğitime çok önem verirdi." dedi.

Konferansın ardından Kaymakam Recep Koşal, Yalsızuçanlar'a çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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