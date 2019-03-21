Kavak'ta Tirit Sezonu Sona Erdi
1 saat önce
Kavak'ta tirit sezonunun sona ermesi nedeniyle kaz satış pazarı kapatıldı.
Kavak
'ta tirit sezonunun sona ermesi nedeniyle kaz satış pazarı kapatıldı.
Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, AA muhabirine yaptığı açılmada, 4 ay süren tirit sezonunda pazar ve ilçe genelinde yaklaşık 10 bin kaz satıldığını söyledi.
Tiridin Asarcık
, Havza
, Ladik
, Kavak ve Vezirköprü
ilçelerine has yöresel yemeklerden olduğunu belirten Şahin, "İlkbaharın gelmesi ve kazların yumurta yapmaya ve kuluçkaya yatmaya başlaması nedeniyle kaz kesimi sona erdi." dedi.
Tirit sezonu boyunca pazarının her perşembe kurulduğunu ifade eden kaz satıcısı Muharrem Gadiş de tirit sezonunda besili kesilmiş kazları 160 liradan sattıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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