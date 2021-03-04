Kavak'ta tirit sezonu sona erdi kaz satış pazarı kapandı - Son Dakika

Kavak'ta tirit sezonunun sona ermesiyle kaz satış pazarının kapatıldığı bildirildi.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, 19 Mayıs Mahallesi Astronot Parkı'nda her kış mevsiminin gelmesiyle kurulan tiritlik kaz satış pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en hareketsiz sezonunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 4 ay süren tirit sezonunda kaz satıcılarının umduklarını bulamadıklarını belirten Şahin, "Tirit yemeği genelde bölgemizde misafirlikler ve davetlerde yapılır. Salgın tedbirleri kapsamında ev misafirlikleri ve davet gibi etkinlikler yapılamadı. Geçmiş dönemlerde her sezon yaklaşık 10 bin kaz satışı yapılırken bu sezonda bu sayı 3 binlerde kaldı. İnşallah Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle gelecek sezonlarda iyi satış yapılır." dedi.