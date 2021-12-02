Kavak'ta tiritlik kaz satışları başladı - Son Dakika

Kavak'ta kış mevsiminin gelmesiyle tiritlik kazlar satışa sunuldu.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, AA muhabirine, kış mevsiminin başlamasıyla tiritlik kaz satışlarının da başladığını söyledi.

Kaz satışından elde edilen gelirin yetiştirici köylü vatandaşlara önemli bir kazanç kaynağı olduğunu dile getiren Şahin, "Geçen yıla oranla kaz satış fiyatlarında yüzde 30 artış var. Kaz etinden yapılan tirit, Asarcık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçeleri yöresel yemeklerindendir. İlçemizde besili ve temizlenmiş kazlar ile canlı kaz satışları 1 Mart'a kadar devam eder. Temizlenmiş kaz 200 ila 300 liradan, yoz kazlar ise 150 ila 250 liradan satışa sunuldu." dedi.

Şahin, Kavak ilçesinde her kış mevsiminde ortalama 4 bin tiritlik kaz satışı yapıldığını kaydetti.