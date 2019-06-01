Kavak'ta trafik ve asayiş uygulaması

Kavak
'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Samsun- Ankara
kara yolunun Dörtyol
mevkisindeki uygulamada araç plakaları, çalıntı araçlar ve eksik evrak üzerinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, sürücüler ve araçlarda yolculuk yapan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı, araçlar arandı, ayrıca trafik ekipleri tarafından cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunuldu.
Ekipler, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi geliş gidiş istikametinde çeşitli uyarı pankartlar da astı.
Uygulamada 61 araç arandı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, öncelikli görevlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğunu belirterek, bu tür uygulamalarının devam edeceğini söyledi.