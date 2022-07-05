Kavak'ta turizmi geliştirme çalışmaları

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak ilçesinde turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Sarıcaoğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı turizmcilerinin ziyaret ettiği Kavak ilçesine son olarak Samsun'dan yerel turist kafilesi geldiğini söyledi.

Belediye olarak ilçenin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Sarıcaoğlu, "İlçemize gelen 25 kişilik kafile, Atatürk Parkı, Şelale Parkı gibi yerleri gezdi. Belediyemiz Kültür Basın Müdürü Mustafa Kemal Demiroğlu rehberliğinde tanıtım gezisi yaptırıldı." dedi.

Turizm kafile başkanı Nilüfer Serdaroğlu da Kavak'ta kültürel zenginlikler bulunduğunu dile getirerek, ilgisinden dolayı Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'na teşekkür etti.