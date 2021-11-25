Kavak'ta vatandaşlar Kovid-19 aşısını yaptırmaya davet edildi - Son Dakika

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Koçoğlu, vatandaşların randevusuz olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Koçoğlu, AA muhabirine, aşı sırası gelen vatandaşların randevu almadan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi ve aile hekimlerinde koronavirüs salgınına karşı aşı olabileceklerini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınının ilçelerinde artış göstermediğini belirten Koçoğlu, "Koronavirüs tehdidinin etkisiz hale getirilmesi konusunda toplum olarak birlikte hareket etmemiz, bu konuda koruyucu aşılarımızı yaptırdığımız gibi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da devam etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız aşı randevusu almadan sırası geldiğinde aşılarını yaptırabilmeleri yönünde karar aldık." dedi.

Koçoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınından korunmaya yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu dile getirerek, vatandaşların tedbirlere uymalarının önem taşıdığını kaydetti.