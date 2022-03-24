Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı

24.03.2022 13:22
Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 14 bin 250 fidan ücretsiz olarak verildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 14 bin 250 fidan ücretsiz olarak verildi.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen fidan dağıtımına Kaymakam Ömer Saygılı, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır katıldı.

Programda vatandaşlara ücretsiz olarak 13 türde 14 bin 250 fidan dağıtıldı.

Saygılı, ormanların ve ağaçlandırmanın önemine değinerek, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' hadis-i şerifi ile ormanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Gelecekte nefes alabilmek için ormanlarımıza sahip çıkılması gerekiyor." dedi.

Orman İşletme Müdürü Vekili Meryem Şirin de gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedeflediklerini dile getirerek, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı Asarcık Orman İşletme Şefliğine 8 bin 100, Havza Orman İşletme Şefliğine 11 bin 400, Ladik Orman İşletme Şefliğine de 11 bin 750 fidan göndereceklerini kaydetti.

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orman haftası, Hisarcık, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı - Son Dakika
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