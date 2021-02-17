Kavak'ta vatandaşlara buz sarkıtı uyarısı - Son Dakika

Kavak'ta vatandaşlara buz sarkıtı uyarısı

17.02.2021 18:03
Kavak'ta vatandaşlara buz sarkıtı uyarısı, System.String[]

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede etkili olan kış şartları nedeniyle kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede etkili olan kış şartları nedeniyle kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sarıcaoğlu, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan kar kütlesi ile sarkıtlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğine dikkati çekti.

İlçede kar yağışının 2 gündür devam ettiğini, çatılarda kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirten Sarıcaoğlu, "Yine hem çatılarda ve hem elektrik direklerinde boyu bir metreye yaklaşan sarkıtlar meydana gelmiş. Gerek kar birikintileri ve gerekse buz sarkıtları vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokmakta. Vatandaşlarımız kendilerinin ve başkalarının can güvenliklerini dikkate alarak binalarındaki sarkıtları ve kar birikintilerini kontrollü şekilde düşürmeli." dedi.

Sarıcaoğlu, sarkıtlara ulaşılamaması durumunda talep halinde belediye olarak vatandaşlara yardımcı olacaklarını kaydetti.

İbrahim Sarıcaoğlu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta vatandaşlara buz sarkıtı uyarısı - Son Dakika


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