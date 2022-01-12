Kavak'ta vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için bir dizi tedbir alındı - Son Dakika

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kış aylarında vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması adına gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

Sarıcaoğlu, AA muhabirine, belediye bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerinin, vatandaşların ve sürücülerin kış aylarını sıkıntısız geçirmeleri konusunda aralıksız hizmet vereceğini söyledi.

İlçede kış mevsiminde buzlanmaya karşı 2 ila 10 ton arasında tuz kullanıldığını anlatan Sarıcaoğlu, "Karla mücadelede görev alacak ekiplerimizi oluşturduk. Karla mücadelede kullanılacak araçlarımızın bakımları yapılmış hazır halde beklemektedir. Ekiplerimiz olası bir olumsuzluk karşısında hangi saat olursa olsun mücadele çalışmalarına başlayacaktır. Bu kapsamda ilçe merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalarda olası kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de yoğun kış şartlarında ulaşımda ve okul servislerinde aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.

İlçede kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olacağını vurgulayan Sarıcaoğlu, kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için gereken önlemleri aldıklarını kaydetti.