Kavak Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanların alışverişlerini yapıyor.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine, Kavak Kaymakamlığı tarafından "Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kavak Kaymakamlığı, Kavak Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, muhtarlar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin yer aldığı grup, söz konusu vatandaşlar için göreve başladı.

İlçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlardan 112, 155, 156 numaralı telefonlara gelen siparişler, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından karşılanarak evlerine teslim ediliyor.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, vatandaşların mağdur olmaması konusunda devletin tüm kurumlarıyla hizmete hazır olduğunu söyledi.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tüm vatandaşların tedbirli davranmasının önemine dikkati çeken Şenay, "Bizler de devletimizin taşra teşkilatı olarak verilen görevleri yerine getiriyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Yaşlılarımızı önemsiyoruz. Onların kimsesi yoksa devletimiz adına biz varız. Tüm çabalarımız onlar için." dedi.