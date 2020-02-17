Kavak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Kavak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

7 saat önce

Kavak ilçesinde kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kavak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kavak ilçesinde kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için Bükçeğiz Mahallesi'nin 950-1050 rakımlı Hacılar Dağı mevkindeki ormanlık alana yem bıraktıklarını söyledi.

"Doğanın güzelliği yaban hayvanlarının varlığı ile sağlanıyor." diyen Şenay, "Bu olumsuz hava koşulları kapsamında bizlerin de insanlık görevimizi yapmamız gerekiyor. Yaban hayvanlarının kış mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri noktasında doğaya ot, saman, yarma, buğday ve arpa bıraktık. Bu duyarlılığı ilçemizdeki imkanı olan vatandaşlarımızdan da bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Doğaya yem bırakılması sırasında Kaymakam Şenay'a Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş ile Orman İşletme Şefi İsmail Bayrak da eşlik etti.

İbrahim Engin, Hacılar, Kavak, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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