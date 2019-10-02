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Kavak'ta "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

2 saat önce

Kavak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu Amirliği tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Kavak'ta

Kavak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu Amirliği tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçiyiz" kampanyası kapsamında Soğuksu ve Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.


Programa katılan Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle sürücülerin trafik polisi, görevlisi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkı vermelerinin zorunlu hale getirildiğini anlattı.

Uygulama sırasında görevlilerce araç sürücüleri ve yayalara bilgilendirme yapılarak, konu ile ilgili broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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