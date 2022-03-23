Kavak'ta yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kavak'ta yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi

23.03.2022 12:24
Kavak'ta yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi

Kavak ilçesinde yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kavak ilçesinde yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Tekniker Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı, burada yaptığı konuşmada, devletin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinde üreticilere önemli destek verdiğini söyledi.

Mahalle ziyaretlerine giderken bazı yerlerde ekilmeyen, atıl şekilde bekleyen arazileri gördüğünde üzüldüğünü dile getiren Saygılı, "Eskiden ülkemiz kendi kendine yeten tarım ülkesi idi, bugün maalesef öyle değil. Bunu tekrar o seviyeye getirmemiz lazım. Bu da devlet desteği gibi projelerle, el birliği ile olacak. Sayın Tarım Bakanımızın söylediği gibi, arazilerimizi boş bırakmayalım. Tarım bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise proje kapsamında üreticilere yüzde 60 hibe olarak 42 bin kilogram silajlık mısır, 5 bin kilogram korunga, 69 bin kilogram yem bezelyesi ve 10 bin kilogram İtalyan çimi tohumluğunun verileceğini anlatarak, 33 bin 700 dekar alanın ekilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Kavak ilçesinde üreticilere 825 dekar alanda üretilmek üzere 1650 kilogram silajlık mısır tohumu ile 110 dekar alanda ekilmek için 435 kilogramlık yonca tohumu hibe edileceğini anlatan Sağlam, "İlçede yaklaşık 12 bin büyükbaş, 11 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunmakta. Haliyle ilçemizdeki hayvan varlığının artırılması yönünde gereken çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından çiftçilere mısır ve yonca tohumları verildi. Proje kapsamında 60 çiftçiye 110 torba silajlık mısır tohumu ile 87 torba yonca tohumu dağıtılacak.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya ile çiftçiler katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika


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