Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Yılbaşı Tedbirleri

Kavak'ta Yılbaşı Tedbirleri

1 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçede yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kavak'ta Yılbaşı Tedbirleri, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçede yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Koşal, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli'nin katılımıyla düzenlenen asayiş komisyonu toplantısında, ilçe halkının yılbaşını rahat ve huzur içinde geçirmesi için alınması gereken tedbirlerin kararlaştırıldığını söyledi.

Vatandaşların sevincini hüzne dönüştürmemek için çalıştıklarını dile getiren Koşal, "Toplantıda aldığımız karar gereği, yılbaşı akşamı sayısını artıracağımız asayiş ve trafik ekiplerimiz mahalle, cadde ve umuma açık yerleri kontrol altında bulunduracak. İlçemizin çeşitli yerlerde bulunan MOBESE'den gözetleme yapılacak.Yine trafik ekiplerimiz kara yolu güzergahında da görevi başında olacak." dedi.

Vatandaşlardan huzuru kaçıran, silah, havai fişek gibi patlayıcı maddeleri atanları 155 ile 156 numaralı telefonlara bildirmelerini isteyen Koşal, yasak ve kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Jandarma, Kavak, Güncel
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