Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Zeka Oyunları Sergisi Açıldı

Kavak'ta Zeka Oyunları Sergisi Açıldı

32 dakika önce

Kavak Kaymakamlığı ve Kavak Belediyesi işbirliğinde zeka oyunları el sanatları sergisi açıldı.

Kavak'ta Zeka Oyunları Sergisi Açıldı, System.String[]
Kavak Kaymakamlığı ve Kavak Belediyesi işbirliğinde zeka oyunları el sanatları sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Gençlik Merkezi'nde ikincisi düzenlenen sergiye, Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ahşap materyallerden hazırlanan 32 zeka oyununu bulunduğu sergiye öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.

Firma yetkililerince zeka oyunları ile ilgili yapılan açıklamalarının ardından Kaymakam Recep Koşal, sergide ortaokul öğrencileri ile yıldız Çin daması oynadı.

Serginin 3 gün açık kalacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA

İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel
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