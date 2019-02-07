Kavak'ta Zeka Oyunları Sergisi Açıldı
32 dakika önce
Kavak Kaymakamlığı ve Kavak Belediyesi işbirliğinde zeka oyunları el sanatları sergisi açıldı.
Kavak
Kaymakamlığı ve Kavak Belediyesi işbirliğinde zeka oyunları el sanatları sergisi açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Gençlik Merkezi'nde ikincisi düzenlenen sergiye, Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ahşap materyallerden hazırlanan 32 zeka oyununu bulunduğu sergiye öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.
Firma yetkililerince zeka oyunları ile ilgili yapılan açıklamalarının ardından Kaymakam Recep Koşal, sergide ortaokul öğrencileri ile yıldız Çin
daması oynadı.
Serginin 3 gün açık kalacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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