Kavak'tan Kanada Büyükelçisi Cooter'e; "Narenciyeyi Fas'tan Değil Bizden Alın"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak Kanada Büyükelçisi Christophen Cooter'e "Narenciye ihtiyacınızı Fas 'tan, İsrail 'den değil, Çukurova 'dan giderin" dedi.Başkan Burhan Kavak, Rusya pazarına alternatif arayan narenciyeci için Kanada kapısını araladı. Derneği ziyaret eden Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter'e portakal ve mandalina ikram eden Kavak, "Narenciye ihtiyacınızı Fas'tan, İsrail'den değil Çukurova'dan giderin" teklifinde bulundu.Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, beraberinde Kanada Tarım ve Gıda Bakanlığı Direktörü Evan Lewis, Kanada Tarım Gıda Bakan Yardımcısı Denetleme Kurumu Yöneticisi Fred J. Gorrell ve Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Pınar Atakanlı ile birlikte derneğin Adana şubesini ziyaret etti. Farklı sektörlerden üyelerle bir araya gelen Kanada heyeti Adana'yla dış ticareti geliştirecek konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Rakamlar hızla büyümeliBaşkan Burhan Kavak, dünyanın 10'uncu büyük ekonomisine sahip olan Kanada ile Türkiye arasındaki ticaretin 5 milyar dolar gibi küçük bir rakamdan oluştuğunu belirterek, "Yaklaşık 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi bulunan Kanada ile 5 milyar dolarlık dış ticaret, Kanada'ya olduğu gibi, ilk 10 büyük ekonomi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye'ye de yakışmıyor. Her iki ülke iş insanları bu rakamı hızla büyütmeli" diye konuştu.Mesafeyi birlikte aşabilirizBüyükelçi Christopher Cooter'e Adana ekonomisiyle ilgili bilgi veren Başkan Kavak, Kanada'nın ithal ettiği ürünlerle Çukurova bölgesinin ihracatının örtüştüğünü belirterek, "Kanada'ya Türkiye'nin yaptığı toplam 2 milyar dolarlık ihracatta demirçelik, otomotiv, gıda, beyaz eşya, mobilya ve tekstil ilk sıralarda yer alıyor. İskenderun 'dan Mersin 'e uzanan Çukurova, bu ürünlerin ihracatçısı konumunda. Adana tekstilden makineye, gıdadan mobilyaya kadar hemen her sektörde üretim yapan bir sanayi şehri. Mesafe dezavantajını birlikte aşarak ticaretimizi geliştirebiliriz" şeklinde konuştu.Narenciye ikram ettiKavak, Rus pazarına alternatif arayan Çukurovalı narenciyeciler için de Kanada kapısı araladı. Büyükelçi ve beraberindekilere portakal ve mandalina ikram eden Kavak, "Fas ve İsrail'den narenciye ithal ettiğinizi biliyoruz. Limon, portakal, greyfurt başta olmak üzere daha kaliteli ve daha lezzetli narenciyeyi bizim bölgemizden temin edebilirsiniz" dedi."Gündemimize alacağız"Büyükelçi Christopher Cooter de 37milyon nüfusa sahip Kanada'nın yeni dönemde dış ticarette farklı bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi. Türkiye ile sadece ticarette değil, üçüncü ülkelere birlikte pazarlama gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatan Cooter, "Örneğin demir-çelik ve bakliyatta birlikte hareket ederek üçüncü ülkelere dış ticaretimizi geliştirebiliriz" dedi. Her geçen gün gelişen bu kurumla Türkiye'nin her yerinde bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Büyükelçi Cooter, "Türkiye'den sadece 63 milyon dolarlık tarımsal ürün satın alıyor, yaklaşık 50 milyon dolarlık tarımsal ürün satıyoruz. İki ülkenin potansiyeline bakıldığında bunlar gerçekten çok küçük rakamlar. Meksika Çin , Fas ve İsrail'den narenciye alıyoruz. Elbette bu bölgeden narenciye alabiliriz. Bu konuyu gündemimize alıp çalışma yapabiliriz" ifadelerini kullandı.Vizeyi hızlı veriyoruzÜlkesinde 100 bin Türk yaşadığını hatırlatan Büyükelçi Cooter, "Bu sizler için güzel bir avantaj. İş insanlarına ve eğitim için başvuruda yapanlara hızlı bir şekilde vize veriyoruz. Ticaret Müsteşarlığımız sizlerin her türlü sorusunu yanıtlamaya hazır. Bu ziyareti bir başlangıç olarak kabul edelim ve daha sık görüşelim" dedi.Konuşmalar sonrasında Başkan Burhan Kavak, Büyükelçi Cooter'e el işçiliği bir çini tablo hediye etti. Büyükelçi de ziyaret anısına Kavak'a bir tablo hediye etti. - ADANA