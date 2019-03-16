Kavak'tan Kısa Kısa

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.



Aydın, ziyaretinde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu kapsamında Yaşar Doğu İlkokulu tasarım beceri atölyesi ve öğrencilere yönelik açtıkları ahşap yakma sanatı kursu hakkında bilgi verdi.



Koşal, küçük yaşlarda el sanatlarının öğretilmesi ve becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, ziyaretten ve verdiği bilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kurstan mümkün olduğu kadar fazla öğrencinin yararlanması için yaz tatilinde de açılmasının yararlı olabileceğini belirten Koşal, öğrencilerin kursta yapacakları tabloların satılarak gelir de elde edebileceklerini anlattı.



Aydın, ziyarette Koşal'a ahşap yakma sanatıyla yapılan hat tablosu hediye etti.



Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.





Kavak'ta ilkbaharda kar yağışı



Kavak ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.



Gece başlayan yağmur, sabah erken saatlerinde yerini kara bıraktı.



Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bazı yerler beyaza büründü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Buket Aydın'ın Estetiksiz Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı

Yeni Zelanda Saldırganı Manifestoyu Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine Göndermiş

Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti

Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi