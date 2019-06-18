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Kavak'tan kısa kısa

29 dakika önce

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

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Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.
Büyük, ziyaretinde Şenay'a 2018-2019 eğitim öğretim dönemi çalışmaları ve okulların fiziki durumu hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Büyük'e teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okulların ve pansiyonların gereken bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasını istedi.
Eğitim öğretim kurumlarının önemine dikkati çeken Şenay, zaman zaman ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okulları ziyaret edeceğini kaydetti.
Kavak'ta ekmeğin gramajı azaltıldı
Kavak'ta 1,5 liradan satılan 300 gram ekmek, 250 grama düşürüldü.
Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Rıza Kısa, 1,5 liradan satılan 300 gram ekmeğin gramajının 50 gram azaltılarak 250 grama düşürüldüğünü söyledi.
Yeni gramaj uygulamasına fırıncılar tarafından başlanıldığını belirten Kısa, "Fırıncılardan gelen talep üzerine araştırmamızı yaptık. Un, maya ve elektrik gibi temel girdi fiyatlarını da değerlendirerek görüşümüzü Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına bildirdik. Teklifimiz oluşturulan komisyon tarafından uygun görüldü." dedi.
İlçede ekmek üretimi yapan 5 fırın bulunduğunu bildiren Kısa, ekmek fiyat ve gramajını belirtir yazının fırın ve marketlere asıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:54 Kaynak: AA
İbrahim Engin, Kavak, Güncel
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