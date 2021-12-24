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Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'tan kısa kısa

24.12.2021 15:43
Kavak'tan kısa kısa

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak Akbelen Ortaokulu ile Yaşar Doğu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak Akbelen Ortaokulu ile Yaşar Doğu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyük, ziyaretinde okulların talep ve sorunları hakkında idarecilerden bilgi aldı. Çalışma büroları, kantin ve sınıfları gezen Büyük, sınıf öğretmeni ve öğrencilerle de sohbet etti.

Öğrencilere başarının planlı ders çalışılmasıyla elde edilebileceği tavsiyesinde bulunan Büyük, insan sağlığını tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verdi.

Büyük, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okul, kantin, yemekhane, pansiyon ve okul servis araçlarını denetlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Binbir'den karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Birol Binbir, "sessiz katil" diye bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Binbir, AA muhabirine, bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben ve baca kaynaklı zehirlenmelerin hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Özellikle rüzgarlı havalarda gece yatarken sobaya kömür veya benzeri madde atılmaması gerektiğine işaret eden Binbir, "Renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli karbonmomoksit gazı, vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller. Devamında zehirlenme ve ölüme neden olur." dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana geldiğini anlatan Binbir, şunları kaydetti:

"Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalı, yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlaka söndürülmeli. Karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmelerde kısa sürede tıbbi müdahale yapılmazsa zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Bunun için vatandaşlarımız en ufak bir duman, köz kokusu gibi koku aldıkları anda mutlaka kapı pencere açarak evlerini havalandırıp o ortamdan bol oksijenli ortama geçmeli. Eğer baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi bir durum olursa yapacağımız ilk şey, kapı ve pencereler açılacak, bol oksijenli ortama geçilecek ve 112 aranarak beklenilecek."

Kavak 19 Mayıs İlkokulu Kütüphanesi açıldı

Kavak 19 Mayıs İlkokulu'na yaptırılan kütüphane, hizmete sunuldu.

Okul müdürü Ali Çalışıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yaptırıldığını söyledi.

Kütüphanenin açılışına Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkan Vekili Abdullah Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kavak'tan kısa kısa
Kavak'tan kısa kısa
Kavak'tan kısa kısa
Kavak'tan kısa kısa

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milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Hisarcık, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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