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Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'tan kısa kısa

28.12.2021 16:20
Kavak'tan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yılbaşı tatili dolayısıyla ilçede gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yılbaşı tatili dolayısıyla ilçede gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli'nin katılımıyla düzenlenen asayiş komisyonu toplantısında, ilçe halkının yılbaşı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmesi için alınması gereken tedbirlerin kararlaştırıldığını söyledi.

Yılbaşı akşamı sayısını artıracakları jandarma ve emniyet asayiş ve trafik ekiplerinin mahalle grup yolları ile merkezde cadde ve umuma açık yerleri kontrol altında bulunduracağını anlatan Saygılı, "İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan güvenlik kameralarından gözetleme yapılacak. Ayrıca trafik ekiplerimiz kara yolu güzergahında da görevi başında olacak." dedi.

Vatandaşlardan huzuru kaçıran, silah, havai fişek gibi patlayıcı maddeleri atanları bildirmelerini isteyen Saygılı, kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Kavak esnafı için özel hastane ile sağlık anlaşması yapıldı

Kavak Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında sağlık sözleşmesi imzalandı.

Kooperatif çalışanları ile üye 605 esnafı kapsayan sözleşme, kooperatif başkanı Osman Atlı ile Büyük Anadolu Hastanesi Hasta Danışmanı Yadigar Şahin arasında imzalandı.

Atlı, AA muhabirine, üyelerinin ve çalışanlarının sağlık durumuna önem verdiklerini belirterek, "Protokole göre üye esnaf ve kooperatif çalışanlarımız ile birinci derecedeki yakınları sözleşmenin kapsamından yararlanacak. Ayakta yapılan tedavilerde yüzde 30, ameliyat ve yataklı tedavilerde de yüzde 25 indirime tabi olacaklar." dedi.

Atlı, sağlık sözleşmesinin 2022 yılını kapsayacağını kaydetti.

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Kooperatif, Hisarcık, Yılbaşı, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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