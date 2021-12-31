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Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'tan kısa kısa

31.12.2021 16:50
Kavak'tan kısa kısa

Samsun'un Kavak ilçesi Merkez Atatürk İlkokulu öğrencileri sokak hayvanları için yuva yaptı.

Samsun'un Kavak ilçesi Merkez Atatürk İlkokulu öğrencileri sokak hayvanları için yuva yaptı.

Okul müdürü Emre Özkan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, veli ve öğretmenlerinin desteğiyle sokak hayvanları için 20 kulübe yaptıklarını söyledi.

Sevimli dostlarının kışı biraz daha rahat geçirebilmeleri için hazırlanan yuvaların okulda sergiledikten sonra Çözüm Sensin Derneği Başkanı Gül İstanbullu ve öğrencilerle ilçenin çeşitli yerlerine bırakıldığını anlatan Özkan, "Amacımız öğrencilere farkındalık oluşturmak, hayvan sevgisini aşılamak ve bu sevgi ile çocuklarımızın empati kurma, merhametli olma, sorumluluk alma gibi olumlu kazanımlar elde etmesini sağlamak." dedi.

Öğrenciler tarafından sokak hayvanları için yuva yapılmaya devam edildiğini dile getiren belirten Özkan, kuşlar için de kafes yapılacağını kaydetti.

Kavak'ta iş insanları istişare toplantısı yapıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde iş insanları istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ömer Saygılı, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, her zaman sanayicilerin, iş verenlerin yanında olduğunu söyledi.

İş insanlarının faaliyetleriyle gençlere istihdam sağladıklarını dile getiren Saygılı, "Gerek ilçe gerekse ülke ekonomimize katkı sağlıyorsunuz. Kavaklı gençler, işsizlik nedeniyle baba ocağını terk ederek gurbetlere çıkmış. Eşlerinden dostlarından ayrı kalmış. Ama şuna inanıyorum ki baba ocağını terk eden gençlerimiz, sizlerin sayesinde tekrar ilçesine baba ocağına dönerek hem iş yerinizde çalışacak ve hem de toprağında tarım ve hayvancılığını yapacak." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da ilçede 2 bin 500 gencin Kavak Organize Sanayi Bölgesi ve çeşitli yerlerdeki fabrika ve atölyelerde çalışarak geçimini temin ettiğini söyledi.

Liva Grup Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Liva tarafından organize edilen toplantıya MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun, Kavak OSB ve ilçenin çeşitli kesimlerinde üretim yapan sanayici ve iş insanları katıldı.

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Sokak Hayvanları, okul müdürü, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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