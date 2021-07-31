Kavak Tanıtım Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Kavak Tanıtım Günü etkinlikleri düzenlendi

Başkan Sarıcaoğlu: "Kavak'ta çok büyük değerlerimiz var"

SAMSUN - Samsun'da vatandaşlar Kavak Tanıtım Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikler ve konserle eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Açık Sahne Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kavak Tanıtım Günü yöresel etkinlikler ve konser etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Akabinde halk oyunları gösterisi vatandaşların takdirini topladı. Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları tarafından gerçekleştirilen güreş, okçuluk ve tekvando gösterileri nefes kesti. Sporcular vatandaşların önünde hünerlerini sergiledi. Gösterilerin ardından sahne konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş orman yangınlarına dikkat çekerek, " Ülkemizin birçok yerinde yangınlar var. Belediye olarak yangın yerine arazözlerimizi yönlendirdik. Bu ülkenin ciğerlerini yakanların kendi ciğerleri de yansın. Bir ağacın meydana gelmesinde öyle bir emek var ki. 100 yılı bile bulabiliyor. Bu kötü haberler olmasa içimiz buruk olmasa bu tür organizasyonlar daha neşeli ortamlarda olacak. Ben şimdiden sizlere iyi eğlenceler diyorum" dedi.

Kavak'a geri dönüşler başladı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise konuşmasında "Kavak olarak 22 bin nüfusumuz var ama bugün baktığımız zaman Samsun'da 150 bin kadar hemşerimiz var. Ülke geneline baktığımız zaman 340 bin Kavaklı'nın olduğunu biz biliyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı ilçelerini terk etmişler ama hamdolsun geri dönüşler başladı. Bundan dolayı mutluyuz. Kavak'ta çok büyük değerlerimiz var. Turizm anlamında çok güzel yerlerimiz var. Baktığımız zaman Güven göleti tesislerimiz var. Çok uzak yerlerden insanları oraya gelerek piknik yapıyorlar. Diğer yandan tirit evimiz özellikle kışın herkesi alarak gelebilirsiniz oraya. Tirit bizim muhabbet yemeğimizdir. Sohbet yemeğimizdir. Taşhanımız var. Samsun'un en büyük eski yapıtıdır. Yöresel yemeklerimiz var. Kaz tiridi bizim vazgeçilmez yemeğimizdir. Çakallı menemenimizi bütün Türkiye tanıyor. Keşkek yemeğimiz meşhurdur. Kavak ilçemize herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mini bir konser verildi. Çalınan şarkılarla vatandaşlar neşeli anlar yaşadı.