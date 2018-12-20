Kavak: "Tarım İçin Yeni Model Gerekiyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Adana'da düzenlediği ve Tarımda Kalkınma ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nı değerlendiren Şube Başkanı Burhan Kavak, tarımı sil baştan yapılandıracak stratejiye, modele ve çabaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Adana'da düzenlediği ve Tarımda Kalkınma ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nı değerlendiren Şube Başkanı Burhan Kavak, tarımı sil baştan yapılandıracak stratejiye, modele ve çabaya ihtiyaç olduğunu söyledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Adana'da düzenlediği ve Tarımda Kalkınma ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nın ardından, Adana Şube Başkanı Burhan Kavak bir değerlendirmede bulundu. Burhan Kavak, "Ülkemizin özellikle Çukurova gibi verimli topraklarında tarımı sil baştan yapılandıracak stratejiye, modele ve çabaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi. Kavak, tarıma verilecek destek ve teşviklerin, ekonomiye 'güç' olarak döneceğini kaydetti.



Kavak, gerçekleşen toplantı hakkında bilgi vererek, "Konuşmacılarımız, 4 farklı oturumda 'Tarım Girişimciliği', 'İnovatif Tarım Uygulamaları', 'Tarım 4.0' ve 'Tarımda Millileştirme' başlıkları altında sektörün en önemli konularına ilişkin, tespit ve önerilerini dile getirdi" dedi.



Tarımın geldiği nokta konuşuldu



Gazeteci-Ekonomist Dr. Şeref Oğuz'un 'Tarımda Millileştirme' başlıklı son oturumu yöneterek katkı koyduğu toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen Burhan Kavak şöyle devam etti:



"Sunum ve konuşma yapan uzmanlarımız, tarımda teknolojinin hangi noktalara geldiğini ve yenilikleri anlattı. Ayrıca kendilerinden, sektörün sorunlarının çözümü ve yeni döneme adapte olarak atılıma geçmesi için yapılabilecekler hakkında çok değerli öneriler aldık. Tüm sunumlar bize gösterdi ki Türk tarımı belli bir noktaya geldi ancak günümüzün rekabetçi ve teknolojiye dayalı ortamında, inovasyon ve Ar-Ge'ye çok ihtiyacımız var. Bir başka önemli konu ise çiftçinin kooperatif çatısı altında toplanmasının önemi." - ADANA

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