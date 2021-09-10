Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Taş'tan "anız" uyarısı - Son Dakika

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, anız yangınlarının toprak içindeki faydalı canlıların ve organik maddenin yanarak yok olmasına neden olduğunu söyledi.

Taş, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının ekonomik yönden zarar getirdiğini söyledi.

Toprağı organik madde yönünden zenginleştiren bitki atıklarının anız yangını ile yok olduğunu, bunun da üründe verim kaybına yol açtığını belirten Taş, "Anız yangınları ile toprak üst tabakasında yaşayan ve toprakta verimlilik sağlayan organizmalar da yok oluyor. Toprak yapısı bozuluyor. Toprağı organik madde yönünden zenginleştiren bitki atıkları yok edilerek hasat ürün verim kaybına neden oluyor. Doğanın dengesi bozuluyor. Bitişiğindeki ekili, dikili diğer tarla ve bahçelerin ve hatta ormanların zarar görmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anız yangınına sebebiyet verenler hakkında hukuki boyutta birtakım cezaların olduğuna işaret eden Taş, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için anız yangınına neden olmaktan kaçınmaları gerektiğini kaydetti.