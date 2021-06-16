Kavak Tarım ve Orman Müdürü Taş, ÇKS başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı - Son Dakika

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği uyarısında bulundu.

Taş, AA muhabirine, 2021 yılı ÇKS kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları ve desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran mesai bitimine kadar başvuru dosyalarını teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

İlçe merkezi ve kırsal kesimdeki çiftçilerin ÇKS başvurularını süresi içinde yapmaları konusunda duyuru yaptıklarını belirten Taş, başvuruda bulunmayan çiftçilerin ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden kesinlikle yararlanamayacaklarına dikkati çekti.

Taş, başvuru ile ilgili konularda sorun yaşayanların tarım ve orman müdürlüklerinden gereken bilgiyi alabileceklerini kaydetti.