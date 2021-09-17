Kavak Tarım ve Orman Müdürü Taş'tan arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı uyarısı - Son Dakika

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, arı yetiştiricilerine sonbahar bakımlarını yapmaları uyarısında bulundu.

Taş, AA muhabirine, havaların soğumaya başlamasıyla ilçede gece gündüz sıcaklığı arasında önemli miktarda farklılık görülmeye başlandığını söyledi.

Arıcıların havaların uygun olduğu rüzgarsız havada kovanlarının sonbahar bakımını yapması gerektiğini dile getiren Taş, "Genç bir ana arı, zayıf ve anasız koloniler birleştirilerek güçlü koloniler elde edilmeli, kovana yavrulu ve polenli çerçeve ilave edilmeli, zayıf kovanlara güçlü kovanlardan üzerindeki sırları kazınmış ballı petekler verilmeli. Gerektiğinde ilaçlama yapılmalı, kovanlar temizlenmeli, yiyecek durumuna göre takviye edilmeli." dedi.

Ölen arıların dışarı atılmasını kolaylaştırmak ve aynı zamanda su girmesini engellemek için kovanlara hafif şekilde öne doğru meyil verilmesini öneren Taş, üreticilerin tereddüt ettikleri konularda Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinden başvuruda bulunarak bilgi alabileceğini kaydetti.