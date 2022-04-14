Kavak ve Havza'da iftar - Son Dakika

Kavak Kaymakamlığınca şehit yakınları ve gazilere iftar verildi, Havza Belediyesi ise Gidirli Mahallesi'nde iftar programı düzenledi.

Kavak'ta Ondokuz Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen program, din görevlisi Murat Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü Yakup Belen tarafından da şehitler için dua edildi.

Kaymakam Saygılı, gazi ve şehit aileleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Saygılı, "Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Her daim yanınızda olduğumuzu unutmayınız. Sizlere kapılarımız sonuna kadar açık. Her zaman gelip sorun ve taleplerinizi bildirebilirsiniz." dedi.

İftara, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kavak Asayiş Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Müftü Yakup Belen, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği Samsun Başkanı Necati Yılmaz, gaziler, gazi yakınları ile şehit aileleri katıldı.

Havza Belediyesi ise Gidirli Mahallesinde iftar programı düzenlendi.

Gidirli Cami yemekhanesinde düzenlenen iftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı konuşmada, Havza Belediyesi olarak önceliklerinin halkın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'nın OSB ile tam bir sanayi kenti olacağını belirterek, "Havza gelişiyor ve büyüyor. Bizler de bu değişime ilçemizi hazırlamak için çalışıyoruz. İnşası devam eden otoparkımız, OSB ile büyüyecek olan Havza'yı geleceğe hazırlıyoruz. Bir tek Havza'da değil 17 ilçede aynı şekilde gece gündüz çalışmaktayız." diye konuştu.

İftara, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlçe Başkanı Kadir Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, MHP ilçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, çevre mahallelerin muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

İftar sonrası ilçe merkezinde Orta Cami'de teravih namazı kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, burada namaza kılan Merkez Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerine hediyeler dağıtarak bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.