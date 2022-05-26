Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen fuarda 50 öğrenci tarafından 9 alan öğretmeninin desteğiyle yapılan 25 proje katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fuara katılan Kaymakam Ömer Saygılı, eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için başarıyla tamamlanmasını temenni ederek, eserlere emek veren öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Recai Çapaş da fuarın, proje sorumlusu ve müdür yardımcısı Cenk Kapıcıoğlu ile öğretmenlerinden Soner Hançer'in koordinatörlüğünde düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin başarısının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Çapaş, projelerin hazırlanmasında ve sergilenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Daha sonra fuardaki stantları gezerek incelemelerde bulunan Saygılı, öğrencilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber'in de katıldığı fuar, 2 gün açık kalacak.

???????