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Kavak Yerel Eylem Grubu çalışmalarına başladı

6 saat önce

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ilk olağan genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı.

Kavak Yerel Eylem Grubu çalışmalarına başladı, System.String[]

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ilk olağan genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı.


Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği, dernek binasında ilk olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İlçenin tüm mahallelerinde faaliyet gösterecek olan dernek, kapsadığı kırsal alanda kamu kuruluşları sivil toplum kuruluşlar ve özel sektörü bir araya getirerek yerel kalkınma odaklı faaliyetler gerçekleştirecek.


YEG'in ilçe sınırları içerisinde yerel kalkınmayı sağlamak için faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulan bir yapı olduğunu söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'a vizyon katan, halkla birlikte çalışan ve üreten bir sivil toplum kuruluşu olma misyonu ile çalışma içinde olacağız. Birlikte üreten, gelişen, yerel kültürünü avantaja dönüştüren, eksikliklerini gidermiş bir Kavak için öncü güç olmayı hedefledik. Bu doğrultuda da arkadaşlarımızla tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.


Başkan Sarıcaoğlu, temel amaçlarının bölgenin kalkınma sorunlarını, önceliklerini ve sorunların çözümüne yönelik projeler belirlemek ve kırsal alanda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:


"Bölgemizin mevcut kırsal çevre, su, toprak, mera ve biyolojik kaynaklarını korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapmakta amaçlarımız arasında. Her şeyden önemlisi de bölgede, yeni iş imkanlarının oluşturulması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal alanlarda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapacağız."


Kavak Yerel Eylem Gurubu Derneği Yönetim ve Denetim Kurulları ise şu isimlerden oluştu:


"Yönetim Kurulu: İbrahim Sarıcaoğlu, Hatice Demirhan, Süleyman Aslankaya, Bayram Erişgin, Mehmet Güngör, Kenan Yıldırım ve Enes Saygı. Denetim Kurulu Üyelikleri: Mehmet Çuğu, Ali Erat ve Ergin Taş." - SAMSUN

İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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