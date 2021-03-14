Kavak yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet K., idaresindeki 46 LB 057 plakalı Isuzu marka kavak yüklü kamyonet, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonette bulunan kavaklar yol kenarında park halinde bulunan 02 EF 777 plakalı otomobile değdi. Kazada yaralanan olmazken park halindeki otomobil ile kamyonette maddi hasar meydana geldi.

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