Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı uyarısı - Son Dakika
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Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı uyarısı

09.09.2022 14:41
Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arı yetiştiricilerine sonbahar bakımlarını yapmaları uyarısında bulundu.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arı yetiştiricilerine sonbahar bakımlarını yapmaları uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, havaların soğumaya başlamasıyla ilçede gece gündüz sıcaklığı arasında önemli miktarda farklılık görülmeye başlandığını söyledi.

Arıcıların havaların uygun olduğu rüzgarsız havada kovanlarının sonbahar bakımını yapması gerektiğini belirten Aslankaya, "Arı kovanlarının sonbahar bakımlarının yapılmasında ihmal edilmemeli. Özellikle genç bir ana arı, zayıf ve anasız koloniler birleştirilerek güçlü koloniler elde edilmeli, kovana yavrulu ve polenli çerçeve ilave edilmeli, zayıf kovanlara güçlü kovanlardan üzerindeki sırları kazınmış ballı petekler verilmeli. Gerektiğinde ilaçlama yapılmalı, kovanlar temizlenmeli, yiyecek durumuna göre takviye edilmeli." ifadelerini kullandı.

Ölen arıların dışarı atılmasını kolaylaştırmak ve aynı zamanda su girmesini engellemek için kovanlara hafif şekilde öne doğru meyil verilebileceğini dile getiren Aslankaya, üreticilerin tereddüt ettikleri konularda tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerine başvurup bilgi alabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı uyarısı - Son Dakika

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