Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı

31.03.2022 15:11
Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı

Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.

Samsun Ziraat Odası İl Başkanı Hasan Tütüncü, Kavak Belediyesi Kardelen Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, Samsun'da ağırlıklı olarak buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı, tütün, kuru fasulye, baklagiller, yem bitkileri, meyvecilik ve sebzecilik yapıldığını söyledi.

Üreticileri etkileyen en önemli faktörlerin başında üretim maliyetlerinin yüksekliğinin geldiğine işaret eden Tütüncü, "Son günlerde çeşitli sebeplerle artan girdi maliyetlerine karşılık ürün fiyatlarında aynı oranda artışlar olmamıştır. Ancak bilindiği üzere ülkemiz bir tarım ülkesi. Girdi maliyetlerinde artış olsa da ekilmemiş arazi bırakmamaya özen gösterelim." dedi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya da ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tüm imkanları kullandıklarını dile getirerek, "Geçmiş yıllardaki kuraklık dolayısıyla ilçemizde beklediğimiz hasadı yapamadık. Bu kış sezonu hatırı sayılı kar yağışı ile karşılaştık. İnşallah önümüzdeki aylarda da yağış olur. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." diye konuştu.

Toplantıya Kaymakam Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri, ilçe ziraat odası başkanları ve muhtarlar katıldı.

YORUMLAR
500
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Finali Samsun'da yapıldı TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Finali Samsun'da yapıldı Kavak'ta 'Kütüphane Konuşmaları' programı düzenlendi Kavak'ta 'Kütüphane Konuşmaları' programı düzenlendi

Ziraat Odası, Samsun, Tütün, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement