Son Dakika Haberleri: Kavak Ziraat Odasından Sertifikalı Sebze Tohumu

Kavak Ziraat Odasından Sertifikalı Sebze Tohumu

1 saat önce

Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca sertifikalı sebze tohumu satışına başlandı.

Kavak Ziraat Odasından Sertifikalı Sebze Tohumu, System.String[]
Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca sertifikalı sebze tohumu satışına başlandı.

Oda başkanı Süleyman Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerden gelen talep üzerine getirdikleri sertifikalı ve yüksek verimli çeşitli cinsteki sebze tohumunun dağıtımına başladıklarını söyledi.

Sebze tohumlarının üyelerine teslimatı sırasında ekim ve bakımı hakkında bilgi verdiklerini belirten Aslankaya, "Üyelerimizin talebi doğrultusunda sertifikalı ve hastalıklara dayanıklı domates, salatalık, biber, marul, maydanoz ve kırmızı pancar tohumu getirdik. Tohumları 50,100 ve 200'er gramlık paketler halinde serbest piyasadan daha uygun fiyattan veriyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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