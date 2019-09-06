Son Dakika Haberleri: Kavaklar Çarşısı'nın üstü kapatılıyor
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Kavaklar Çarşısı'nın üstü kapatılıyor

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Paşamsultan Mahallesi, (Kuyumcular Çarşısı) Kavaflar Sokak ve Saraçhane Sokak'ta ki üst kapatma çalışmalarını yerinde inceledi.

Kavaklar Çarşısı'nın üstü kapatılıyor, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Paşamsultan Mahallesi, (Kuyumcular Çarşısı) Kavaflar Sokak ve Saraçhane Sokak'ta ki üst kapatma çalışmalarını yerinde inceledi.


Kütahya'nın en eski çarşılarından ve vatandaşların en uğrak noktalarından olan Kavaflar Sokak ve Saraçhane Sokak'ta Kütahya Belediyesi tarafından başlatılan üst kapama çalışmaları devam ediyor.


Esnafların daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması, vatandaşların yağışlı günlerde ve soğuk kış mevsiminde daha rahat alışveriş yapabilmeleri için üst kapama çalışması yapılan Kavaflar Sokak ve Saraçhane Sokak'ta ki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, bu iki sokaktaki üst kapatma çalışmalarını kış mevsimi girmeden bitirmeyi planladıklarını belirtti.


İncelemeler esnasında kuyumcu esnafının taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, burada alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet edip bölge esnaflarına hayırlı işler temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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