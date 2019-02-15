Son Dakika Haberleri: Kavaklı Anadolu Lisesi Voleybolda Yarı Finale Yükseldi

Kavaklı Anadolu Lisesi Voleybolda Yarı Finale Yükseldi

1 saat önce

Voleybol (A) Genç Kızlar kategorisinde Aydın İl şampiyonu olan Kavaklı Anadolu Lisesi, Uşak'ta düzenlenen bölge müsabakalarındaki maçlarda grubunu namağlup 1'inci olarak tamamlayıp yarı final gruplarına katılmaya hak kazandı.

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Voleybol (A) Genç Kızlar kategorisinde Aydın İl şampiyonu olan Kavaklı Anadolu Lisesi, Uşak'ta düzenlenen bölge müsabakalarındaki maçlarda grubunu namağlup 1'inci olarak tamamlayıp yarı final gruplarına katılmaya hak kazandı.

Okul müdürü Süleyman Çokay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Voleybol takımımız büyük bir başarıya imza attı. Aydın ili şampiyonluğunda ve Uşak'ta düzenlenen bölge grupları müsabakalarında hiç set vermeden başarıya ulaştı ve Konya'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılacak. Bu başarıda emeği geçen sevgili öğrencilerimiz, takım antrenörleri Metin Cem ve Hasan Eriş'i tebrik eder başarıların devamını dilerim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:09 Kaynak: İHA

Aydın, voleybol, Kavaklı, Anadolu Lisesi, Spor
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