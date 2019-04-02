Son Dakika Haberleri: Kavaklı'da Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Kavaklı'da Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

2 saat önce

02 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Kavaklı'da Otizm Farkındalık Günü Etkinliği, System.String[]
02 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" kapsamında Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ve Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu bir araya geldi. Özel Kavaklı Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte her iki okul öğrencileri birlikte vakit geçirerek keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:43 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kavaklı, Güncel
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