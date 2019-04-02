Kavaklı'da Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

02 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

02 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.



"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" kapsamında Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ve Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu bir araya geldi. Özel Kavaklı Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte her iki okul öğrencileri birlikte vakit geçirerek keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. - AYDIN

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