Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak - Son Dakika

Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak

07.04.2021 18:45

Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak -Dündar: "Vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atamayız" -Riskli binalar için kamulaştırma kararı çıktı Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan toprak kayması sonucunda tahliye edilen 57 daire ve 84 işyeri Osmangazi Belediyesi...

Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak

-Dündar: "Vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atamayız"

-Riskli binalar için kamulaştırma kararı çıktı

BURSA - Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan toprak kayması sonucunda tahliye edilen 57 daire ve 84 işyeri Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılacak. Teknik Çalışma Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda alınan kamulaştırılma kararı Osmangazi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokağı üzerinde yer alan Uğur Apartmanı'nın arka bahçe duvarının 25 Mart Perşembe günü göçmesi üzerine heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasının ardından bölgede yer alan Uğur Apartmanı (A-B Blok), Üçyıldız Apartmanı, Uzunoğlu Apartmanı (A-B Blok) ile Yenigün İşhanı ve Sütmen İş Merkezi'nde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Olayın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatları doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görevli ekiplerden oluşan Teknik Çalışma Komisyonu kuruldu. Vakit kaybetmeden bölgede çalışmalara başlayan Teknik Çalışma Komisyonu, zemin ile ilgili incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, alan ile ilgili jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları yaparak, zemin ve temel etüt raporu hazırladı. Sondaj çalışmaları neticesinde hazırlanan raporda, bölgedeki kaymanın devam edebileceği ve bunu önlemek için bir istinat duvarı yapılması gerektiği öngörüldü. Ancak, 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan bölgede yapılaşmaya izin olmadığı için istinat duvarı inşa edilmesinin de söz konusu olmadığı belirtildi. Bursa Valiliği'nde İl Afet Acil Durum Müdürü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü başkanlığında Teknik Çalışma Komisyonu ile birlikte gerçekleştirilen toplantı neticesinde, can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu binaların Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılması yönünde karar kılındı.

Bölgedeki 57 daire ve 84 işyerinin kamulaştırılması yönündeki önerge, Osmangazi Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Konu ile ilgili konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaşanan toprak kayması neticesinde bazı binaların bir ve ikinci katlarına toprak doldu. Yaşanan olayda tek tesellimiz, can kaybı ve yaralanma yaşanmaması oldu. Vatandaşlarımız evlerini boşalttılar. Misafirlikte ya da başka evleri varsa orada kalıyorlar. Gerçekten üzücü bir durum. Uzun yıllardır orada yaşayan vatandaşlarımız var. Ancak zeminde bir sıkıntı var. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmadan bir çalışma yapılması gerekiyor. Gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları ve yapılan toplantılar doğrultusunda yaşamanın tehlikeli olduğu binaların kamulaştırılması yönünde karar alındı. Osmangazi Belediyesi olarak ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan bölgedeki binaları kamulaştırarak, yeşil alana dönüştüreceğiz" dedi.

Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak
Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak
Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak
Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Kavaklı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavaklı'daki binalar kamulaştırılacak - Son Dakika


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